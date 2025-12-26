Зеленский анонсировал обсуждение гарантий безопасности, территорий и Запорожской АЭС на встрече с Трампом

Президент Украины заявил, что переговоры в США должны помочь доработать ключевые документы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье планирует обсудить гарантии безопасности для Украины, а также чувствительные вопросы, в частности территориальные аспекты и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

По его словам, встреча запланирована на выходные во Флориде и будет иметь широкую переговорную повестку.

Зеленский отметил, что на данный момент мирное соглашение, состоящее из 20 пунктов, готово примерно на 90%. Кроме того, разработано несколько документов по гарантиям безопасности, которые, по словам президента, желательно обсудить комплексно. Также существуют базовые наработки относительно экономического соглашения.

Президент подчеркнул, что личная встреча с Дональдом Трампом необходима для того, чтобы максимально доработать эти документы. В то же время он подтвердил, что украинская сторона будет поднимать все вопросы, по которым существуют разногласия.

«И будет ли обсуждаться территориальный вопрос - все вопросы, по которым у нас есть вопросы, есть разногласия... наша сторона их поднимет», - заявил Зеленский.

