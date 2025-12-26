  1. В Украине
  2. / В мире

Соглашение Украины и США почти готово, решение — после встречи с Трампом, — Зеленский

15:24, 26 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент Украины связал дальнейшие шаги по документу с форматом и результатами переговоров с президентом США.
Соглашение Украины и США почти готово, решение — после встречи с Трампом, — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами находится на финальной стадии подготовки, а вопрос его подписания будет зависеть от того, как пройдет встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил журналистам.

По его словам, в настоящее время документ почти готов, и ключевым фактором для принятия решения о подписании являются формат и результаты предстоящих переговоров.

«На мой взгляд, я вижу сейчас, что между нами и Соединенными Штатами соглашение почти готово, и вопрос в том, подписывать или не подписывать, на мой взгляд, это уже второй вопрос, в зависимости от того формата, как пройдет наша встреча», — сказал Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

В Украине предлагают повысить минимальную пенсию до 25 тысяч гривен

Законопроект предусматривает повышение минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Цифровой актив под защитой ICANN: Верховный Суд отказал в восстановлении домена из-за нарушения UDRP

КЦС ВС постановил, что реализация прав на веб-ресурс невозможна без соблюдения международных процедур.

Новые требования к сайтам и электронным услугам: в Раде появился альтернативный законопроект о цифровой доступности

Законопроект предусматривает внедрение национального стандарта цифровой доступности, расширяет сферы его применения и устанавливает равные обязательства для государственных органов и частных компаний.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]