Соглашение Украины и США почти готово, решение — после встречи с Трампом, — Зеленский

Президент Украины связал дальнейшие шаги по документу с форматом и результатами переговоров с президентом США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами находится на финальной стадии подготовки, а вопрос его подписания будет зависеть от того, как пройдет встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил журналистам.

По его словам, в настоящее время документ почти готов, и ключевым фактором для принятия решения о подписании являются формат и результаты предстоящих переговоров.

«На мой взгляд, я вижу сейчас, что между нами и Соединенными Штатами соглашение почти готово, и вопрос в том, подписывать или не подписывать, на мой взгляд, это уже второй вопрос, в зависимости от того формата, как пройдет наша встреча», — сказал Зеленский.

