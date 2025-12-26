Угода України та США майже готова, рішення — після зустрічі з Трампом, – Зеленський

Президент України пов’язав подальші кроки щодо документа з форматом та результатами переговорів з президентом США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода між Україною та Сполученими Штатами перебуває на фінальній стадії підготовки, а питання її підписання залежатиме від того, як пройде зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це глава держави повідомив журналістам.

За його словами, наразі документ майже готовий, і ключовим чинником для ухвалення рішення щодо підписання є формат та результати майбутніх переговорів.

«На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і Сполученими Штатами угода майже готова, і питання в тому, підписувати або не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання, в залежності від того формату, як пройде наша зустріч», — сказав Зеленський.

