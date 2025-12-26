  1. В Україні

Україна і США досягли значного прогресу на мирних переговорах, — Володимир Зеленський

18:42, 26 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський підкреслив, що зараз він готується до зустрічей і переговорів у США.
Україна і США досягли значного прогресу на мирних переговорах, — Володимир Зеленський
Фото: suspilne.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 26 грудня, Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Александер Стубб провели телефонну розмову, під час якої обговорили мирні переговори між США та Україною

Глава держави підкреслив, що зараз він готується до зустрічей і переговорів у США.

«Станом на сьогодні наші команди - українська та американська переговорні команди - досягли значного прогресу. Багато чого зроблено в розробці необхідних гарантій безпеки, плану відновлення та економічного розвитку, а також базового документа з 20 пунктів», - сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що він разом зі Стуббом вважає, що інтенсивність роботи справді допомагає і жодного дня та години втрачати не можна.

Зеленський наголосив, що навіть зараз, коли стільки країн і лідерів святкують Різдво та готуються до Нового року, триває максимальна робота на захист життів і дипломатію.

«Робимо все, щоб був результат, і наш підхід саме такий: потрібен спільний успіх для України та всієї Європи, для Америки та президента Трампа, для всіх наших партнерів у світі та для глобального світу», - зазначив він.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у неділю планує обговорити гарантії безпеки для України, а також чутливі питання, зокрема територіальні аспекти та ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Deepfake, дропи та крипта: Держфінмоніторинг проаналізував актуальні схеми відмивання грошей

В Україні дослідив фінансові ризики та схеми відмивання коштів в умовах російської агресії.

Участь власника та обмеження строків: Рада розгляне зміни до КПК щодо арешту нерухомого майна

У Верховній Раді пропонують обмежити арешт нерухомого майна без підозри чотирма місяцями.

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень

Законопроект передбачає підвищення мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність.

Мінекономіки пропонує перенести обов’язок встановлення ФОПами платіжних терміналів до закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів готується переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для найдрібніших підприємців.

Цифровий актив під захистом ICANN: ВС відмовив у відновленні домену через порушення UDRP

КЦС ВС постановив, що реалізація прав на веб-ресурс неможлива без дотримання міжнародних процедур.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]