Україна і США досягли значного прогресу на мирних переговорах, — Володимир Зеленський

У п’ятницю, 26 грудня, Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Александер Стубб провели телефонну розмову, під час якої обговорили мирні переговори між США та Україною

Глава держави підкреслив, що зараз він готується до зустрічей і переговорів у США.

«Станом на сьогодні наші команди - українська та американська переговорні команди - досягли значного прогресу. Багато чого зроблено в розробці необхідних гарантій безпеки, плану відновлення та економічного розвитку, а також базового документа з 20 пунктів», - сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що він разом зі Стуббом вважає, що інтенсивність роботи справді допомагає і жодного дня та години втрачати не можна.

Зеленський наголосив, що навіть зараз, коли стільки країн і лідерів святкують Різдво та готуються до Нового року, триває максимальна робота на захист життів і дипломатію.

«Робимо все, щоб був результат, і наш підхід саме такий: потрібен спільний успіх для України та всієї Європи, для Америки та президента Трампа, для всіх наших партнерів у світі та для глобального світу», - зазначив він.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у неділю планує обговорити гарантії безпеки для України, а також чутливі питання, зокрема територіальні аспекти та ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції.

