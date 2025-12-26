Украина и США достигли значительного прогресса на мирных переговорах, — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас он готовится к встречам и переговорам в США.

Фото: suspilne.media

В пятницу, 26 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александер Стубб провели телефонный разговор, во время которого обсудили мирные переговоры между США и Украиной.

Глава государства подчеркнул, что сейчас он готовится к встречам и переговорам в США.

«По состоянию на сегодня наши команды — украинская и американская переговорные команды — достигли значительного прогресса. Многое сделано в разработке необходимых гарантий безопасности, плана восстановления и экономического развития, а также базового документа из 20 пунктов», — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что он вместе со Стуббом считает, что интенсивность работы действительно помогает и нельзя терять ни дня, ни часа.

Зеленский подчеркнул, что даже сейчас, когда многие страны и лидеры празднуют Рождество и готовятся к Новому году, продолжается максимальная работа по защите жизней и дипломатии.

«Делаем все, чтобы был результат, и наш подход именно такой: нужен общий успех для Украины и всей Европы, для Америки и президента Трампа, для всех наших партнеров в мире и для глобального мира», — отметил он.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье планирует обсудить гарантии безопасности для Украины, а также чувствительные вопросы, в частности территориальные аспекты и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

