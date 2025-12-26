  1. В Украине

Украина и США достигли значительного прогресса на мирных переговорах, — Владимир Зеленский

18:42, 26 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас он готовится к встречам и переговорам в США.
Украина и США достигли значительного прогресса на мирных переговорах, — Владимир Зеленский
Фото: suspilne.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 26 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александер Стубб провели телефонный разговор, во время которого обсудили мирные переговоры между США и Украиной.

Глава государства подчеркнул, что сейчас он готовится к встречам и переговорам в США.

«По состоянию на сегодня наши команды — украинская и американская переговорные команды — достигли значительного прогресса. Многое сделано в разработке необходимых гарантий безопасности, плана восстановления и экономического развития, а также базового документа из 20 пунктов», — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что он вместе со Стуббом считает, что интенсивность работы действительно помогает и нельзя терять ни дня, ни часа.

Зеленский подчеркнул, что даже сейчас, когда многие страны и лидеры празднуют Рождество и готовятся к Новому году, продолжается максимальная работа по защите жизней и дипломатии.

«Делаем все, чтобы был результат, и наш подход именно такой: нужен общий успех для Украины и всей Европы, для Америки и президента Трампа, для всех наших партнеров в мире и для глобального мира», — отметил он.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье планирует обсудить гарантии безопасности для Украины, а также чувствительные вопросы, в частности территориальные аспекты и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Deepfake, дропы и крипта: Госфинмониторинг проанализировал актуальные схемы отмывания денег

В Украине исследовали финансовые риски и схемы отмывания денег в условиях российской агрессии.

Между Украиной и ЕС снова заработает научно-технологическое сотрудничество

Украинские ученые получат новые возможности для участия в международных проектах и обмена опытом с коллегами из Европейского Союза.

Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

В Украине предлагают повысить минимальную пенсию до 25 тысяч гривен

Законопроект предусматривает повышение минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]