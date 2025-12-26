С января 2026 года заработную плату педагогам повысят на 30%, — Юлия Свириденко

По словам Юлии Свириденко, следующий этап — с сентября 2026 года предусмотрено повышение заработной платы еще на 20%.

Кабинет Министров поэтапно повышает уровень оплаты труда в сфере образования. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она заявила, что правительство повысило заработную плату педагогам на 30% с января 2026 года.

«Для реализации решения в бюджете уже предусмотрено финансирование на первые 8 месяцев 2026 года.

91,8 млрд грн образовательной субвенции распределены между местными бюджетами, дополнительно 21,4 млрд грн перераспределены для корректного обеспечения повышения без увеличения общих расходов государственного бюджета», — сказала она.

По ее словам, следующий этап — с сентября 2026 года предусмотрено повышение заработной платы еще на 20%.

Юлия Свириденко также добавила, что более 409 тысяч педагогов будут получать ежемесячные доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда в период с января по август 2026 года, из них 25,5 тыс. — в прифронтовых громадах.

«Для этого предусмотрено 10,37 млрд грн в рамках бюджета Министерства образования и науки Украины.

Параллельно МОН обновляет образовательные программы и внедряет современные практики в рамках Новой украинской школы, чтобы финансовые решения напрямую работали на качество образования», — отметила она.

