З січня 2026 року заробітну плату педагогам підвищать на 30%, — Юлія Свириденко

21:53, 26 грудня 2025
За словами Юлії Свириденко, наступний етап — із вересня 2026 передбачено підвищення заробітної плати ще на 20%.
За словами Юлії Свириденко, наступний етап — із вересня 2026 передбачено підвищення заробітної плати ще на 20%.
Кабінет Міністрів поетапно підвищує рівень оплати праці в освіті. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона заявила, що уряд підвищив заробітну плату педагогам на 30% з січня 2026 року.

«Для реалізації рішення у бюджеті вже передбачене фінансування на перші 8 місяців 2026 року.

91,8 млрд грн освітньої субвенції розподілено між місцевими бюджетами, додатково 21,4 млрд грн переспрямовано для коректного забезпечення підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету», - сказала вона.

За її словами, наступний етап — із вересня 2026 передбачено підвищення заробітної плати ще на 20%.

Юлія Свириденко також додала, що понад 409 тисяч педагогів отримуватимуть щомісячні доплати за роботу в несприятливих умовах праці у період з січня по серпень 2026 року, з них 25,5 тис. — у прифронтових громадах.

«Для цього передбачено 10,37 млрд грн у межах бюджету Міністерство освіти і науки України.

Паралельно МОН оновлює освітні програми та впроваджує сучасні практики в межах Нової української школи, щоб фінансові рішення напряму працювали на якість освіти», - сказала вона.

Кабінет Міністрів України

