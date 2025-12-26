ШИ-бум сделал техномиллиардеров еще богаче – их состояние выросло на $550 млрд за год

Совокупное состояние десяти самых богатых основателей и руководителей IT-компаний приблизилось к $2,5 трлн.

Самые богатые американские техномиллиардеры в этом году увеличили свое состояние в совокупности более чем на 550 млрд долларов на фоне инвестиционного ажиотажа вокруг ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Financial Times.

По данным Bloomberg, десять самых богатых основателей и генеральных директоров технологических компаний США по состоянию на конец торгов в Нью-Йорке накануне Рождества владели почти 2,5 трлн долларов в наличных, акциях и других инвестициях. В начале года их совокупное состояние составляло более 1,9 трлн долларов, что соответствует росту индекса S&P 500 более чем на 18%.

Лидеры Силиконовой долины выиграли от сотен миллиардов долларов, которые в мире направляют на AI-чипы, дата-центры и продукты на основе искусственного интеллекта. В то же время в течение последних месяцев часть бумажных доходов сократилась из-за опасений по поводу возможного инвестиционного пузыря, связанного с AI.

«Все это спекулятивно и жестко привязано к успеху искусственного интеллекта. Есть большой вопрос, окупится ли все это, но инвесторы делают ставку, что так и будет», — отметил профессор экономики Гарвардского университета и консультант стартапа OpenAI Джейсон Фурман.

Самым богатым человеком в списке остается Илон Маск. Его состояние выросло почти на 50% — до 645 млрд долларов. Только в сентябре он на короткое время уступил первое место основателю Oracle Ларри Эллисону.

Рост состояния Маска произошел на фоне решения акционеров Tesla о предоставлении ему пакета вознаграждения в размере 1 трлн долларов, а также повышения оценки ракетной компании SpaceX до 800 млрд долларов.

