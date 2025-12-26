ШІ-бум зробив техномільярдерів ще багатшими – їхні статки зросли на $550 млрд за рік

Сукупне багатство десяти найбагатших засновників і керівників IT-компаній наблизилося до $2,5 трлн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Найзаможніші американські техномільярдери цього року збільшили свої статки сукупно більш ніж на 550 млрд доларів на тлі інвестиційного ажіотажу навколо провідних компаній у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє Financial Times.

За даними Bloomberg, десять найбагатших засновників і генеральних директорів технологічних компаній США станом на кінець торгів у Нью-Йорку напередодні Різдва володіли майже 2,5 трлн доларів у готівці, акціях та інших інвестиціях. На початку року їхні сукупні статки становили понад 1,9 трлн доларів, що відповідає зростанню індексу S&P 500 більш ніж на 18%.

Лідери Силіконової долини виграли від сотень мільярдів доларів, які у світі спрямовують на AI-чипи, дата-центри та продукти на основі штучного інтелекту. Водночас упродовж останніх місяців частину паперових прибутків скоротили побоювання щодо можливої інвестиційної бульбашки, пов’язаної з AI.

«Усе це спекулятивно й жорстко прив’язано до успіху штучного інтелекту. Є велике питання, чи все це окупиться, але інвестори роблять ставку, що так і буде», — зазначив професор економіки Гарвардського університету та консультант стартапу OpenAI Джейсон Фурман.

Найбагатшою людиною у списку залишається Ілон Маск. Його статки зросли майже на 50% — до 645 млрд доларів. Лише у вересні він на короткий час поступився першим місцем засновнику Oracle Ларрі Еллісону.

Зростання статків Маска відбулося на тлі рішення акціонерів Tesla щодо надання йому пакета винагороди в розмірі 1 трлн доларів, а також підвищення оцінки ракетної компанії SpaceX до 800 млрд доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.