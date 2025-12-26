  1. У світі

ШІ-бум зробив техномільярдерів ще багатшими – їхні статки зросли на $550 млрд за рік

21:42, 26 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сукупне багатство десяти найбагатших засновників і керівників IT-компаній наблизилося до $2,5 трлн.
ШІ-бум зробив техномільярдерів ще багатшими – їхні статки зросли на $550 млрд за рік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Найзаможніші американські техномільярдери цього року збільшили свої статки сукупно більш ніж на 550 млрд доларів на тлі інвестиційного ажіотажу навколо провідних компаній у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє Financial Times.

За даними Bloomberg, десять найбагатших засновників і генеральних директорів технологічних компаній США станом на кінець торгів у Нью-Йорку напередодні Різдва володіли майже 2,5 трлн доларів у готівці, акціях та інших інвестиціях. На початку року їхні сукупні статки становили понад 1,9 трлн доларів, що відповідає зростанню індексу S&P 500 більш ніж на 18%.

Лідери Силіконової долини виграли від сотень мільярдів доларів, які у світі спрямовують на AI-чипи, дата-центри та продукти на основі штучного інтелекту. Водночас упродовж останніх місяців частину паперових прибутків скоротили побоювання щодо можливої інвестиційної бульбашки, пов’язаної з AI.

«Усе це спекулятивно й жорстко прив’язано до успіху штучного інтелекту. Є велике питання, чи все це окупиться, але інвестори роблять ставку, що так і буде», — зазначив професор економіки Гарвардського університету та консультант стартапу OpenAI Джейсон Фурман.

Найбагатшою людиною у списку залишається Ілон Маск. Його статки зросли майже на 50% — до 645 млрд доларів. Лише у вересні він на короткий час поступився першим місцем засновнику Oracle Ларрі Еллісону.

Зростання статків Маска відбулося на тлі рішення акціонерів Tesla щодо надання йому пакета винагороди в розмірі 1 трлн доларів, а також підвищення оцінки ракетної компанії SpaceX до 800 млрд доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Ілон Маск технології ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Deepfake, дропи та крипта: Держфінмоніторинг проаналізував актуальні схеми відмивання грошей

В Україні дослідив фінансові ризики та схеми відмивання коштів в умовах російської агресії.

Між Україною та ЄС знову запрацює науково-технологічне співробітництво

Українські науковці отримають нові можливості для участі в міжнародних проєктах та обміну досвідом з колегами з Європейського Союзу.

Участь власника та обмеження строків: Рада розгляне зміни до КПК щодо арешту нерухомого майна

У Верховній Раді пропонують обмежити арешт нерухомого майна без підозри чотирма місяцями.

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень

Законопроект передбачає підвищення мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність.

Мінекономіки пропонує перенести обов’язок встановлення ФОПами платіжних терміналів до закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів готується переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для найдрібніших підприємців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]