Зеленский готов вынести на референдум весь мирный план, но при одном условии — Axios

Владимир Зеленский выдвинул условие для проведения референдума по мирному плану Дональда Трампа.

Фото: rfi.fr

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вынести на референдум решение относительно мирного плана, предложенного США, если россияне согласятся на прекращение огня как минимум на 60 дней. Об этом он сказал в комментарии Axios.

Издание пишет, что план президента США Дональда Трампа по-прежнему требует от Украины территориальных уступок на востоке, и Зеленский намерен заручиться одобрением украинского народа, прежде чем заключать соглашение.

В то же время украинский лидер сообщил журналистам, что проведение такого плебисцита приведет к значительным политическим, логистическим и вопросам безопасности. Поэтому он считает, что 60-дневное прекращение огня для организации и проведения голосования «является минимумом», утверждает Axios.

Также Зеленский добавил, что ему пока неясно, готова ли РФ вообще согласиться с мирным планом США.

