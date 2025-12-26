  1. В Україні

Зеленський готовий винести на референдум весь мирний план, але за однієї умови, — Axios

20:59, 26 грудня 2025
Володимир Зеленський висунув умову для референдуму щодо мирного плану Дональда Трампа.
Фото: rfi.fr
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий винести на референдум рішення щодо мирного плану, запропонованого США, якщо росіяни погодяться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Про це він сказав у коментарі Axios.

Видання пише, план президента США Дональда Трампа все ще вимагає від України територіальних поступок на сході, і Зеленський має намір заручитися схваленням українського народу, перш ніж укладати угоду.

Однак український лідер сказав журналістам, що проведення такого плебісциту призведе до значних політичних, логістичних і безпекових викликів. Тож він вважає, що 60-денне припинення вогню для організації та проведення голосування «є мінімумом», стверджує Axios.

Також Зеленський додав, що йому наразі незрозуміло, чи готова РФ взагалі погодитися з мирним планом США.

США росія війна референдум Володимир Зеленський

