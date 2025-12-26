Зеленський готовий винести на референдум весь мирний план, але за однієї умови, — Axios

Володимир Зеленський висунув умову для референдуму щодо мирного плану Дональда Трампа.

Фото: rfi.fr

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий винести на референдум рішення щодо мирного плану, запропонованого США, якщо росіяни погодяться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Про це він сказав у коментарі Axios.

Видання пише, план президента США Дональда Трампа все ще вимагає від України територіальних поступок на сході, і Зеленський має намір заручитися схваленням українського народу, перш ніж укладати угоду.

Однак український лідер сказав журналістам, що проведення такого плебісциту призведе до значних політичних, логістичних і безпекових викликів. Тож він вважає, що 60-денне припинення вогню для організації та проведення голосування «є мінімумом», стверджує Axios.

Також Зеленський додав, що йому наразі незрозуміло, чи готова РФ взагалі погодитися з мирним планом США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.