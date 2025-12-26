Почему в некоторых регионах меры ограничения потребления уже отменены, а в других — длительные отключения: разъяснение Минэнерго

В Министерстве энергетики отметили, что уровень повреждений энергообъектов в разных регионах неодинаковый.

Министерство энергетики Украины разъяснило, почему в некоторых регионах меры ограничения потребления уже отменены, а в других — отключения остаются продолжительными.

«Почти в каждой области сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы после массированных и локальных российских атак. Однако уровень повреждений энергообъектов в разных регионах неодинаковый.

Самая сложная ситуация — в прифронтовых и приграничных с Россией территориях. Здесь враг может наносить удары по электростанциям и объектам передачи и распределения электроэнергии не только ракетами и дронами, но и ствольной артиллерией, управляемыми авиабомбами. Поэтому объем нанесенных врагом повреждений здесь наибольший», — заявили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что еще одним фактором является возможность проведения аварийно-восстановительных работ. На прифронтовых и приграничных с Россией территориях почти постоянно звучит сигнал воздушной тревоги, во время которого энергетикам запрещено выполнять работы.

«Этого требуют правила, поскольку уже неоднократно случались “прилеты” по электростанциям и подстанциям именно во время восстановительных работ. Враг стремится уничтожить не только инфраструктуру, но и персонал, способный ее ремонтировать», — отмечают в Минэнерго.

Ведомство добавляет, что в регионах, которые подвергаются атакам реже и расположены дальше от линии боевого соприкосновения, энерг инфраструктура повреждена меньше. Восстановить ее, как правило, удается легче и быстрее.

«Кроме того, через западные области в Украину поступает импорт электроэнергии из соседних европейских государств, который сразу можно распределять потребителям.

При таких условиях отменить вынужденные меры ограничения в отдельных областях можно быстрее, чем в других. В частности, это касается регионов, через которые не осуществляется транзит электроэнергии в наиболее энергодефицитные территории. Отключать такие области “чтобы у всех было поровну” не имеет никакого смысла. Отключение потребителей в Закарпатье, к сожалению, не добавит часов без света жителям прифронтового Запорожья. Туда “сэкономленные” киловатты физически невозможно передать.

С начала массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в октябре энергетики работают круглосуточно. Делают все возможное, чтобы свет был у каждого. Для них нет “хороших” и “плохих” регионов. Все уничтоженное и поврежденное врагом обязательно будет восстановлено и отстроено. Но для этого нужен время», — говорится в заявлении.

