Чому у деяких регіонах заходи обмеження споживання вже скасовані, а в інших – тривалі відключення: роз’яснення Міненерго

У Міненерго зазначили, що рівень пошкоджень енергооб’єктів – у різних регіонах неоднаковий.

Міністерство енергетики України пояснило, чому у деяких регіонах заходи обмеження споживання вже скасовані, а в інших – відключення залишаються тривалими.

«Майже у кожній області зараз діють аварійно-відновлювальні роботи після масованих та локальних російських атак. От тільки рівень пошкоджень енергооб’єктів – у різних регіонах неоднаковий.

Найскладнішою є ситуація у прифронтових та прикордонних з Росією територіях. Тут ворог може завдавати ударів по електростанціях та об’єктах передачі і розподілу електроенергії не лише ракетами та дронами, а й ствольною артилерією, керованими авіабомбами. Тому обсяг завданих ворогом пошкоджень тут – найвищий», - заявили у відомстві.

Також там підкреслили, що інший фактор – це можливість для здійснення аварійно-відновлювальних робіт. На прифронтових і прикордонних з Росією територіях майже постійно лунає сигнал повітряної тривоги, під час якої енергетикам виконувати роботу заборонено.

«Цього вимагають правила, адже неодноразово вже траплялись «прильоти» на електростанції і підстанції саме під час відновлювальних робіт. Ворог хоче знищити не лише інфраструктуру, а й персонал, здатний її ремонтувати», - кажуть у Міненерго.

Відомство додає, що у регіонах, які атакуються ворогом рідше та розташовані далі від лінії зіткнення, енергоінфраструктура менш пошкоджена. Відновити її, зазвичай, вдається легше та швидше.

«Крім того, через західні області до нас заходить імпорт електроенергії із сусідніх європейських держав, який одразу можна розподіляти споживачам.

За таких умов, скасувати вимушені заходи обмеження у певних областях можна швидше, ніж в інших. Зокрема, що стосується регіонів, через які не здійснюється транзит електроенергії до найбільш енергодефіцитних територій. Відключати такі області «щоб світла у всіх було порівну» – не має жодного сенсу. Знеструмлення споживачів на Закарпатті, на жаль, не додасть годин без відключень жителям прифронтового Запоріжжя. Туди «зекономлені» кіловати фізично неможливо передати.

Від початку масованих ракетно-дронових атак на енергосистему у жовтні – енергетики працюють цілодобово. Роблять усе можливе, аби світло було у кожного. Для них немає «хороших» і «поганих» регіонів. Все знищене й пошкоджене ворогом – неодмінно буде відновлене й відбудоване. Але для цього потрібен час», - йдеться у заяві.

