Борьба с кошками – на Гавайях запретят кормление диких животных

Штрафы будут колебаться от 50 до 500 долларов.

Фото: The Independent

В 2026 году на Большом острове Гавайев вступит в силу закон, запрещающий кормление диких животных, прежде всего бездомных кошек. Инициатива направлена на защиту местных видов, в частности гуся нене, который находится под угрозой исчезновения из-за хищников, завезенных на острова европейцами в XVIII веке. Об этом пишет The Independent.

В настоящее время точная численность бездомных кошек неизвестна, оценки колеблются в десятки тысяч, а некоторые колонии активно поддерживаются людьми. Биологи предупреждают, что кошки представляют угрозу для местных животных не только напрямую, убивая их, но и косвенно: оставленная для кошек еда привлекает местных птиц и животных к контактам с людьми. В частности, в прошлом году самец гуся нене погиб, пытаясь достать еду для кошек. Кроме того, кошачий помет распространяет токсоплазмоз, опасный для гавайских тюленей-монахов и местных птиц.

Государственный биолог Раймонд Макгуайр отметил, что кошки часто прячутся вблизи мест гнездования гусей нене, куда их приманывают люди. Он подчеркнул, что экосистема Гавайев особенно уязвима из-за отсутствия естественных хищников-млекопитающих в процессе эволюции, что делает защиту местных видов критически важной.

Мэр Большого острова Кимо Аламеда сообщил, что полиция будет обеспечивать соблюдение закона, который предусматривает штрафы от 50 до 500 долларов в зависимости от количества нарушений.

Противники запрета утверждают, что закон усложнит контроль популяции кошек из-за программ отлова и стерилизации, а голодные животные будут охотиться на местную фауну. Сторонники отмечают, что даже после стерилизации кошки будут продолжать охотиться, поэтому запрет является необходимой мерой для защиты уязвимых видов.

Любители кошек, в свою очередь, заявляют, что продолжат подкармливать животных подпольно, считая неприемлемым уничтожение одних видов ради защиты других.

