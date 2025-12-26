  1. У світі

Боротьба з котами – на Гаваях заборонять годування диких тварин

21:24, 26 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Штрафи коливатимуться від 50 до 500 доларів.
Боротьба з котами – на Гаваях заборонять годування диких тварин
Фото: The Independent
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році на Великому острові Гаваїв набуде чинності закон, що забороняє годування диких тварин, насамперед бездомних кішок. Ініціатива спрямована на захист місцевих видів, зокрема гусака нене, який перебуває під загрозою зникнення через хижаків, завезених на острови європейцями у XVIII столітті. Про це пише The Independent.

Наразі точна чисельність безпритульних кішок невідома, оцінки коливаються в десятки тисяч, а деякі колонії активно підтримуються людьми. Біологи попереджають, що кішки становлять загрозу для місцевих тварин не лише безпосередньо, вбиваючи їх, але й опосередковано: залишена для кішок їжа приваблює місцевих птахів і тварин до контактів із людьми. Зокрема, торік самець гусака нене загинув, намагаючись дістатися їжі для кішок. Крім того, котячий послід поширює токсоплазмоз, небезпечний для гавайських тюленів-монахів та місцевих птахів.

Державний біолог Раймонд Макгуайр зазначив, що кішки часто ховаються поблизу місць гніздування гусей нене, куди їх приманюють люди. Він підкреслив, що екосистема Гаваїв особливо вразлива через відсутність природних хижаків-ссавців у процесі еволюції, що робить захист місцевих видів критично важливим.

Мер Великого острова Кімо Аламеда повідомив, що поліція забезпечуватиме дотримання закону, який передбачає штрафи від 50 до 500 доларів залежно від кількості порушень.

Противники заборони стверджують, що закон ускладнить контроль популяції кішок через програми вилову і стерилізації, а голодні тварини будуть полювати на місцеву фауну. Прихильники наголошують, що навіть після стерилізації кішки продовжуватимуть полювати, тому заборона є необхідним заходом для захисту вразливих видів.

Любителі кішок, у свою чергу, заявляють, що продовжать підгодовувати тварин підпільно, вважаючи неприйнятним знищення одних видів заради захисту інших.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Deepfake, дропи та крипта: Держфінмоніторинг проаналізував актуальні схеми відмивання грошей

В Україні дослідив фінансові ризики та схеми відмивання коштів в умовах російської агресії.

Між Україною та ЄС знову запрацює науково-технологічне співробітництво

Українські науковці отримають нові можливості для участі в міжнародних проєктах та обміну досвідом з колегами з Європейського Союзу.

Участь власника та обмеження строків: Рада розгляне зміни до КПК щодо арешту нерухомого майна

У Верховній Раді пропонують обмежити арешт нерухомого майна без підозри чотирма місяцями.

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень

Законопроект передбачає підвищення мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність.

Мінекономіки пропонує перенести обов’язок встановлення ФОПами платіжних терміналів до закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів готується переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для найдрібніших підприємців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]