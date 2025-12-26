Боротьба з котами – на Гаваях заборонять годування диких тварин

Штрафи коливатимуться від 50 до 500 доларів.

Фото: The Independent

У 2026 році на Великому острові Гаваїв набуде чинності закон, що забороняє годування диких тварин, насамперед бездомних кішок. Ініціатива спрямована на захист місцевих видів, зокрема гусака нене, який перебуває під загрозою зникнення через хижаків, завезених на острови європейцями у XVIII столітті. Про це пише The Independent.

Наразі точна чисельність безпритульних кішок невідома, оцінки коливаються в десятки тисяч, а деякі колонії активно підтримуються людьми. Біологи попереджають, що кішки становлять загрозу для місцевих тварин не лише безпосередньо, вбиваючи їх, але й опосередковано: залишена для кішок їжа приваблює місцевих птахів і тварин до контактів із людьми. Зокрема, торік самець гусака нене загинув, намагаючись дістатися їжі для кішок. Крім того, котячий послід поширює токсоплазмоз, небезпечний для гавайських тюленів-монахів та місцевих птахів.

Державний біолог Раймонд Макгуайр зазначив, що кішки часто ховаються поблизу місць гніздування гусей нене, куди їх приманюють люди. Він підкреслив, що екосистема Гаваїв особливо вразлива через відсутність природних хижаків-ссавців у процесі еволюції, що робить захист місцевих видів критично важливим.

Мер Великого острова Кімо Аламеда повідомив, що поліція забезпечуватиме дотримання закону, який передбачає штрафи від 50 до 500 доларів залежно від кількості порушень.

Противники заборони стверджують, що закон ускладнить контроль популяції кішок через програми вилову і стерилізації, а голодні тварини будуть полювати на місцеву фауну. Прихильники наголошують, що навіть після стерилізації кішки продовжуватимуть полювати, тому заборона є необхідним заходом для захисту вразливих видів.

Любителі кішок, у свою чергу, заявляють, що продовжать підгодовувати тварин підпільно, вважаючи неприйнятним знищення одних видів заради захисту інших.

