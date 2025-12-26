Новые требования к сайтам и электронным услугам: в Раде появился альтернативный законопроект о цифровой доступности

Законопроект предусматривает внедрение национального стандарта цифровой доступности, расширяет сферы его применения и устанавливает равные обязательства для государственных органов и частных компаний.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О цифровой доступности цифровых ресурсов и электронных услуг», подготовленный как альтернатива проекту Закона «О цифровой доступности в Украине» № 14278.

Законопроект направлен на полноценное внедрение в Украине ДСТУ EN 301 549:2022, который устанавливает функциональные требования к доступности информационно-коммуникационных систем и электронных документов и направлен на достижение цифровой безбарьерности для всех граждан.

Какие изменения предлагает законопроект

Проект закона призван урегулировать вопрос надлежащего финансирования внедрения требований цифровой доступности для субъектов, работающих в условиях государственных регулируемых цен и тарифов, а также устранить дисбаланс в обязательствах и ответственности между органами государственной власти и частными поставщиками социально значимых услуг. Кроме того, документ направлен на предотвращение чрезмерного административного давления со стороны органов исполнительной власти, установив более четкие и обоснованные границы контроля и доступа к информации субъектов предоставления цифровых ресурсов и электронных услуг.

В частности, законопроект распространяет свои требования на цифровые ресурсы и электронные услуги в сферах транспорта, банковских и финансовых услуг, электронной коммерции, медицины, образования, культуры, энергетики, почтовой связи, аудиовизуальных медиа-сервисов, азартных игр и лотерей, а также на платежные приложения, платежные устройства и информационные терминалы, введенные в эксплуатацию после вступления закона в силу.

В то же время действие документа не распространяется, в частности, на архивный контент, видео- и аудиоматериалы, опубликованные до вступления его в силу, а также на отдельные категории микропредприятий.

Документ также вводит понятие «диспропорциональной нагрузки», которое предусматривает возможность учета размера, ресурсов и специфики деятельности субъекта при реализации требований цифровой доступности. Порядок расчета такой нагрузки и механизм ее проверки должен утвердить Кабинет Министров Украины.

Обязанности и надзор за цифровой доступностью

Отдельно законопроект предусматривает обязанность публиковать заявление (декларацию) о соответствии цифровых ресурсов требованиям цифровой доступности. В нем должна содержаться информация об уровне соответствия, имеющихся недостатках, причинах несоответствия, а также контактные данные для подачи обращений и жалоб.

Контроль и мониторинг соблюдения законодательства о цифровой доступности возлагается на центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере развития цифровых навыков и цифровых прав граждан, а также на отраслевые регуляторы, в частности, Национальный банк Украины, Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку и другие уполномоченные органы. Кроме того, обращения по вопросам нарушения цифровой доступности сможет рассматривать Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Законопроект предусматривает, что после его принятия закон вступит в силу через 24 месяца с даты его опубликования, а отдельные положения — через 36 месяцев. Требования к платежным устройствам и информационным терминалам, установленным до вступления закона в силу, будут применяться до окончания срока их эксплуатации, но не позднее 2030 года.

Как указывается в пояснительной записке, целью документа является создание эффективного механизма обеспечения цифровой доступности электронных информационных ресурсов, онлайн-ресурсов и электронных услуг для всех лиц и групп лиц, в том числе лиц с функциональными нарушениями или инвалидностью, с одновременным учетом интересов субъектов, на которых возложена обязанность внедрения соответствующих мер.

Необходимость принятия закона обосновывается обязательствами Украины по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом, в частности планом мероприятий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 1106 от 25 октября 2017 года, а также Национальной стратегией по созданию безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года.

Документ предусматривает установление равных обязательств по обеспечению цифровой доступности как для органов государственной власти и местного самоуправления, так и для юридических лиц любой формы собственности, предоставляющих социально значимые услуги или товары. Требования цифровой доступности не касаются микропредприятий, кроме банков, финансовых учреждений, платежных сервисов и поставщиков аудиовизуальных медиа. Законопроект также обязывает государственные органы учитывать расходы на цифровую доступность при установлении или пересмотре тарифов и цен.

Отдельно в альтернативном проекте предлагается ограничить право центрального органа исполнительной власти в сфере развития цифровых навыков и цифровых прав граждан на неконтролируемый доступ к информации субъектов предоставления цифровых ресурсов и электронных услуг, определив, что получение документов должно касаться исключительно вопросов, проверяемых в ходе контроля.

Ожидается, что принятие закона будет способствовать обеспечению универсального доступа к информации и услугам, а также равных прав и возможностей для широкого круга пользователей, в том числе лиц с ограничениями повседневного функционирования, включая лиц с инвалидностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.