Когда и как можно применять статью 69-1 УК, которая позволяет суду смягчить наказание при определенных условиях — ВС

22:19, 26 декабря 2025
Смягчение наказания по ст. 69-1 УК: Верховный Суд передает дело в Большую Палату.
Фото: volynnews.com
Суды рассмотрели, как правильно назначать наказание при наличии смягчающих обстоятельств. Ключевая проблема — когда и как можно применять статью 69-1 Уголовного кодекса, которая позволяет суду смягчить наказание при определенных условиях.

Кратко о ситуации

Лицо было осуждено за тяжкие наркопреступления.

Суд первой инстанции признал вину и назначил наказание.

Апелляционный суд частично изменил квалификацию, но оставил строгое наказание.

В кассационной жалобе сторона обвинения указала, что местный суд, учтя в качестве обстоятельства, смягчающего наказание осужденному, его искреннее раскаяние, не установил обстоятельств, отягчающих наказание, однако, назначая окончательное наказание по совокупности уголовных правонарушений, хотя и назначил минимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 307 УК, однако безосновательно не применил положения ст. 69-1 УК.

КУС ВС передал уголовное производство на рассмотрение БП ВС.

Основание: необходимость отступить от правоприменительной позиции ВСУ в постановлении от 14.04.2016 по делу № 5-23кс(15)16.

Обоснование позиции КУС: коллегия судей КУС считает, что позиция, изложенная в постановлении ВСУ от 14.04.2016 (дело № 5-23кс(15)16), согласно которой невозможность применения положений ст. 69-1 УК к лицам, совершившим преступления при наличии обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 66 УК, отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, а также при признании обвиняемым своей вины, когда ущерб или вред преступлением причинен не был, нарушает принцип справедливости, ограничивает принципы равенства и индивидуализации юридической ответственности, поскольку степень общественной опасности преступлений без причинения ущерба или вреда значительно ниже, чем преступлений, которыми такой ущерб или вред был причинен, противоречит точному содержанию правовой нормы и не соответствует направленности Закона № 270-VI от 15.04.2008 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно гуманизации уголовной ответственности», которым УК был дополнен ст. 69-1.

В то же время, если руководствоваться указанным выводом ВСУ относительно применения ст. 69-1 УК, в данном производстве по ч. 3 ст. 307 УК, санкцией которой наказание определено в пределах от 9 до 12 лет лишения свободы, и установлено лишь искреннее раскаяние как обстоятельство, смягчающее наказание, оно не может быть назначено более чем 8 лет лишения свободы, что прямо противоречит предписаниям частей 1, 3 ст. 65 УК.

Коллегия судей КУС считает обоснованными решения судов предыдущих инстанций о неприменении положений ч. 1 ст. 69-1 УК в данном производстве и усматривает основания для передачи производства на рассмотрение БП ВС для отступления от указанного выше вывода ВСУ.

По мнению коллегии судей КУС, вывод о применении ч. 1 ст. 69-1 УК должен быть следующим:

Основание для применения ч. 1 ст. 69-1 УК состоит из совокупности следующих элементов:

а) наличие обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных пунктами 1 и 2 ч. 1 ст. 66 УК, не менее чем по одному из каждого пункта;

б) отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание;

в) признание обвиняемым своей вины.

Наказание, назначенное с учетом правил ч. 1 ст. 69-1 УК, не может быть более мягким, чем предусмотрено законом, поскольку основания для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено соответствующей санкцией статьи Особенной части данного Кодекса, определяются исключительно статьями 69 и 69-2 УК.

Отсутствие возмещения причиненного ущерба или устранения причиненного вреда является основанием для применения специальных правил назначения наказания, предусмотренных ст. 68 УК, а не ч. 1 ст. 69-1 данного Кодекса.

Определение коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 6.11.2025 по делу № 214/2983/24 (производство № 51-2289км25).

