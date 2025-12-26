  1. В Украине

Продавать лекарства в аптеках смогут не только фармацевты — что изменил Кабмин

20:34, 26 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
К работе в аптеках и аптечных пунктах теперь могут привлекаться специалисты с более широким перечнем квалификаций, определенных законодательством.
Продавать лекарства в аптеках смогут не только фармацевты — что изменил Кабмин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров 26 декабря внес изменения в Лицензионные условия в части требований к работникам аптек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

В частности, обновлены требования к образованию и профессиональной подготовке специалистов, осуществляющих розничную торговлю лекарственными средствами: к работе в аптеках и аптечных пунктах теперь могут привлекаться специалисты с более широким перечнем соответствующих квалификаций, определенных законодательством в сфере образования и профессиональных стандартов.

Отмечается, что в сельской местности и на территориях активных боевых действий отпуск лекарственных средств в аптеках (без производства лекарственных средств) могут осуществлять специалисты с образованием не ниже степени профессионального младшего бакалавра по специальности «Сестринское дело» и сертификатом по профилю «Фармация (розничная торговля лекарственными средствами)».

«Это решение позволяет аптекам более эффективно формировать команды, особенно в громадах с кадровым дефицитом, и одновременно обеспечивает надлежащее качество и безопасность фармацевтической помощи для пациентов», — заявили в МОЗ.

Напомним, Кабмин разрешил продавать лекарства на АЗС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Deepfake, дропы и крипта: Госфинмониторинг проанализировал актуальные схемы отмывания денег

В Украине исследовали финансовые риски и схемы отмывания денег в условиях российской агрессии.

Между Украиной и ЕС снова заработает научно-технологическое сотрудничество

Украинские ученые получат новые возможности для участия в международных проектах и обмена опытом с коллегами из Европейского Союза.

Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

В Украине предлагают повысить минимальную пенсию до 25 тысяч гривен

Законопроект предусматривает повышение минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]