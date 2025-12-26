Продавать лекарства в аптеках смогут не только фармацевты — что изменил Кабмин

К работе в аптеках и аптечных пунктах теперь могут привлекаться специалисты с более широким перечнем квалификаций, определенных законодательством.

Кабинет Министров 26 декабря внес изменения в Лицензионные условия в части требований к работникам аптек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

В частности, обновлены требования к образованию и профессиональной подготовке специалистов, осуществляющих розничную торговлю лекарственными средствами: к работе в аптеках и аптечных пунктах теперь могут привлекаться специалисты с более широким перечнем соответствующих квалификаций, определенных законодательством в сфере образования и профессиональных стандартов.

Отмечается, что в сельской местности и на территориях активных боевых действий отпуск лекарственных средств в аптеках (без производства лекарственных средств) могут осуществлять специалисты с образованием не ниже степени профессионального младшего бакалавра по специальности «Сестринское дело» и сертификатом по профилю «Фармация (розничная торговля лекарственными средствами)».

«Это решение позволяет аптекам более эффективно формировать команды, особенно в громадах с кадровым дефицитом, и одновременно обеспечивает надлежащее качество и безопасность фармацевтической помощи для пациентов», — заявили в МОЗ.

