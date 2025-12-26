Кабмин разрешил продавать лекарства на АЗС

Отпуск безрецептурных лекарств могут осуществлять работники АЗС.

Кабинет Министров внес изменения в Лицензионные условия, которыми предусмотрена возможность осуществления розничной торговли безрецептурными лекарственными средствами в помещениях АЗС.

«Это решение позволяет сделать базовые лекарственные средства более доступными для людей — прежде всего в условиях отключений электроэнергии, в сельских громадах, отдаленных районах и в ночное время, когда аптечная сеть часто недоступна, особенно за пределами крупных городов. Речь идет исключительно о безрецептурных препаратах, которые люди могут применять самостоятельно, и при условии получения АЗС соответствующей лицензии. Это позволяет государству сохранять полный контроль за качеством и безопасностью таких лекарственных средств. Важно и то, что сети АЗС имеют технические возможности обеспечивать надлежащие условия хранения и отпуска лекарств даже в случае перебоев с электроснабжением, что является критически важным в условиях войны и постоянных атак врага», — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Согласно обновленным требованиям, на основании соответствующей лицензии в помещениях АЗС разрешается розничная торговля исключительно лекарственными средствами, отпускаемыми без рецепта, без создания аптеки или ее структурного подразделения. Отпуск таких препаратов могут осуществлять работники АЗС.

Условия розничной торговли безрецептурными лекарственными средствами на АЗС

соблюдения условий хранения лекарственных средств, определенных производителем;

обеспечения процессов получения лекарственных средств и проведения входного контроля уполномоченным лицом субъекта хозяйствования, которое имеет документ о высшем образовании не ниже начального уровня (короткого цикла) по специальности «Фармация, промышленная фармация» и на которое возложены обязанности по функционированию системы качества лекарственных средств в пределах одной области;

обустройства в помещении АЗС отдельной зоны для надлежащего хранения лекарственных средств в соответствии с требованиями производителя, отдельно от других товаров.

Кроме того, разрешается торговля безрецептурными лекарственными средствами в помещениях АЗС через вендинговые автоматы при условии соблюдения требований по хранению и входному контролю лекарственных средств.

«Внедрение таких изменений направлено на повышение физической доступности безрецептурных лекарственных средств в условиях ограниченной работы аптечной сети и неравномерного размещения аптечных учреждений на территории Украины. В некоторых населенных пунктах, в частности в сельской местности и прифронтовых регионах, стационарные аптеки отсутствуют или работают нестабильно, что усложняет своевременное получение необходимых лекарственных средств.

Дополнительными факторами, усиливающими проблему доступности лекарств, остаются перебои с электроснабжением и рост нагрузки на систему здравоохранения в условиях войны. В то же время сети АЗС продолжают стабильно работать и имеют необходимые технические возможности для обеспечения надлежащего хранения и отпуска безрецептурных лекарственных средств», — заявили в МОЗ.

Для запуска продажи безрецептурных лекарственных средств на АЗС субъекты хозяйствования будут подавать в Гослекслужбу документы на получение лицензии по специальной форме, адаптированной к этому формату торговли. Перед выдачей лицензии служба проведет проверку соответствия установленным требованиям — в частности относительно условий хранения, материально-технической базы и наличия уполномоченного специалиста. После вступления в силу изменений и обновления порядка проверок компании смогут подавать заявки и начинать розничную торговлю безрецептурными препаратами.

