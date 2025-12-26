Кабмін дозволив продавати ліки на АЗС

Відпуск безрецептурних ліків можуть здійснювати працівники АЗС.

Кабінет Міністрів вніс зміни до Ліцензійних умов, якими передбачено можливість здійснення роздрібної торгівлі безрецептурними лікарськими засобами в приміщеннях АЗС.

«Це рішення дозволяє зробити базові лікарські засоби доступнішими для людей — передусім в умовах відключень електроенергії, у сільських громадах, віддалених районах і в нічний час, коли аптечна мережа часто недоступна, особливо за межами великих міст Йдеться виключно про безрецептурні препарати, які люди можуть застосовувати самостійно, та за умови отримання АЗС відповідної ліцензії. Це дозволяє державі зберігати повний контроль за якістю й безпечністю таких лікарських засобів. Важливо й те, що мережі АЗС мають технічні можливості забезпечувати належні умови зберігання та відпуску ліків навіть у разі перебоїв з електропостачанням, що є критично важливим в умовах війни та постійних атак ворога», - зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко

Згідно з оновленими вимогами, на підставі відповідної ліцензії у приміщеннях АЗС дозволяється роздрібна торгівля виключно лікарськими засобами, що відпускаються без рецепта, без створення аптеки або її структурного підрозділу. Відпуск таких препаратів можуть здійснювати працівники АЗС.

Умови торгівлі безрецептурними лікарськими засобами на АЗС

дотримання умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником;

забезпечення процесів отримання лікарських засобів і проведення вхідного контролю уповноваженою особою суб’єкта господарювання, яка має документ про вищу освіту не нижче початкового рівня (короткого циклу) за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» та на яку покладено обов’язки щодо функціонування системи якості лікарських засобів у межах однієї області;

облаштування в приміщенні АЗС окремої зони для належного зберігання лікарських засобів відповідно до вимог виробника, окремо від інших товарів.

Крім того, дозволяється торгівля безрецептурними лікарськими засобами в приміщеннях АЗС через вендингові автомати, за умови дотримання вимог щодо зберігання та вхідного контролю лікарських засобів.

«Запровадження таких змін спрямоване на підвищення фізичної доступності безрецептурних лікарських засобів в умовах обмеженої роботи аптечної мережі та нерівномірного розміщення аптечних закладів на території України. У деяких населених пунктах, зокрема в сільській місцевості та прифронтових регіонах, стаціонарні аптеки відсутні або працюють нестабільно, що ускладнює своєчасне отримання необхідних лікарських засобів.

Додатковими чинниками, які посилюють проблему доступності ліків, залишаються перебої з електропостачанням та зростання навантаження на систему охорони здоров’я в умовах війни. Водночас мережі АЗС продовжують стабільно працювати та мають необхідні технічні можливості для забезпечення належного зберігання й відпуску безрецептурних лікарських засобів», - заявили у МОЗ.

Для запуску продажу безрецептурних лікарських засобів на АЗС суб’єкти господарювання подаватимуть до Держлікслужби документи на отримання ліцензії за спеціальною формою, адаптованою до цього формату торгівлі. Перед видачею ліцензії служба проведе перевірку відповідності встановленим вимогам — зокрема щодо умов зберігання, матеріально-технічної бази та наявності уповноваженого фахівця. Після набуття чинності змін і оновлення порядку перевірок компанії зможуть подавати заявки та розпочинати роздрібну торгівлю безрецептурними препаратами.

