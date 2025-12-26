Продавати ліки в аптеках зможуть не тільки фармацевти — що змінив уряд

До роботи в аптеках і аптечних пунктах тепер можуть залучатися фахівці з ширшим переліком кваліфікацій, визначених законодавством.

Кабінет Міністрів 26 грудня вніс зміни до Ліцензійних умов у частині вимог до працівників аптек. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Зокрема, оновлено вимоги до освіти та професійної підготовки фахівців, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами: до роботи в аптеках і аптечних пунктах тепер можуть залучатися фахівці з ширшим переліком відповідних кваліфікацій, визначених законодавством у сфері освіти та професійних стандартів.

Зазначається, що у сільській місцевості та на територіях активних бойових дій відпуск лікарських засобів в аптеках (без виробництва лікарських засобів) можуть здійснювати фахівці з освітою не нижче ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Медсестринство» та сертифікатом за профілем «Фармація (роздрібна торгівля лікарськими засобами).

«Це рішення дозволяє аптекам ефективніше формувати команди, особливо в громадах із кадровим дефіцитом, і водночас забезпечує належну якість та безпеку фармацевтичної допомоги для пацієнтів», - заявили у МОЗ.

