  1. В Україні

Продавати ліки в аптеках зможуть не тільки фармацевти — що змінив уряд

20:34, 26 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До роботи в аптеках і аптечних пунктах тепер можуть залучатися фахівці з ширшим переліком кваліфікацій, визначених законодавством.
Продавати ліки в аптеках зможуть не тільки фармацевти — що змінив уряд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів 26 грудня вніс зміни до Ліцензійних умов у частині вимог до працівників аптек. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Зокрема, оновлено вимоги до освіти та професійної підготовки фахівців, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами: до роботи в аптеках і аптечних пунктах тепер можуть залучатися фахівці з ширшим переліком відповідних кваліфікацій, визначених законодавством у сфері освіти та професійних стандартів.

Зазначається, що у сільській місцевості та на територіях активних бойових дій відпуск лікарських засобів в аптеках (без виробництва лікарських засобів) можуть здійснювати фахівці з освітою не нижче ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Медсестринство» та сертифікатом за профілем «Фармація (роздрібна торгівля лікарськими засобами).

«Це рішення дозволяє аптекам ефективніше формувати команди, особливо в громадах із кадровим дефіцитом, і водночас забезпечує належну якість та безпеку фармацевтичної допомоги для пацієнтів», - заявили у МОЗ.

Нагадаємо, Кабмін дозволив продавати ліки на АЗС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Deepfake, дропи та крипта: Держфінмоніторинг проаналізував актуальні схеми відмивання грошей

В Україні дослідив фінансові ризики та схеми відмивання коштів в умовах російської агресії.

Між Україною та ЄС знову запрацює науково-технологічне співробітництво

Українські науковці отримають нові можливості для участі в міжнародних проєктах та обміну досвідом з колегами з Європейського Союзу.

Участь власника та обмеження строків: Рада розгляне зміни до КПК щодо арешту нерухомого майна

У Верховній Раді пропонують обмежити арешт нерухомого майна без підозри чотирма місяцями.

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень

Законопроект передбачає підвищення мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність.

Мінекономіки пропонує перенести обов’язок встановлення ФОПами платіжних терміналів до закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів готується переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для найдрібніших підприємців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]