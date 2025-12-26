  1. Общество

Как будут отключать свет в Киевской области 27 декабря — ДТЭК опубликовал графики

21:15, 26 декабря 2025
В Киевской области будут действовать графики почасовых отключений света.
Во вторник, 27 декабря, в Киевской области будут отключать свет — соответственно, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графики отключений света для Киевской области на 27 декабря:

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 27 декабря.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

