Google позволит пользователям менять адрес Gmail без потери учетной записи

20:12, 26 декабря 2025
После обновления старый электронный адрес будет работать как псевдоним, а все данные сохранятся.
Компания Google вводит функцию, которая позволит пользователям менять адрес электронной почты с доменом @gmail.com без создания новой учетной записи. Об этом говорится на странице поддержки Google, сообщает Business Standard.

Ранее возможность менять адрес Gmail была недоступна для большинства пользователей, за исключением отдельных случаев для учетных записей сторонних разработчиков. Теперь в Google сообщили, что пользователи смогут выбрать новое имя для своей почты, сохранив действующую учетную запись Google.

После изменения адреса старый Gmail-адрес автоматически станет псевдонимом. Письма, отправленные как на старый, так и на новый адрес, будут поступать в одну папку «Входящие». Оба адреса также можно будет использовать для входа в сервисы Google, в частности Gmail, YouTube, Maps, Drive и Google Play.

В компании отмечают, что все данные учетной записи — электронные письма, фотографии, сообщения и файлы — останутся без изменений, а старый адрес по-прежнему будет принадлежать пользователю.

В то же время предусмотрены ограничения: после изменения адреса нельзя будет изменить или удалить в течение 12 месяцев, а в целом такая операция будет доступна не более трех раз.

Сейчас функция внедряется постепенно, поэтому она еще недоступна для всех пользователей. После запуска изменить адрес Gmail можно будет в настройках на странице «Моя учетная запись».

