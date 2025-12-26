Google дозволить користувачам змінювати адресу Gmail без втрати облікового запису

Після оновлення стара електронна адреса працюватиме як псевдонім, а всі дані збережуться.

Компанія Google запроваджує функцію, яка дозволить користувачам змінювати адресу електронної пошти з доменом @gmail.com без створення нового облікового запису. Про це йдеться на сторінці підтримки Google, повідомляє Business Standard.

Раніше можливість змінювати адресу Gmail була недоступною для більшості користувачів, за винятком окремих випадків для облікових записів сторонніх розробників. Тепер у Google повідомили, що користувачі зможуть обрати нове ім’я для своєї пошти, зберігши чинний обліковий запис Google.

Після зміни адреси стара Gmail-адреса автоматично стане псевдонімом. Листи, надіслані як на стару, так і на нову адресу, надходитимуть в одну папку «Вхідні». Обидві адреси також можна буде використовувати для входу в сервіси Google, зокрема Gmail, YouTube, Maps, Drive та Google Play.

У компанії наголошують, що всі дані облікового запису — електронні листи, фотографії, повідомлення та файли — залишаться без змін, а стара адреса й надалі належатиме користувачеві.

Водночас передбачені обмеження: після зміни адресу не можна буде змінити або видалити протягом 12 місяців, а загалом така операція буде доступна не більше трьох разів.

Наразі функцію впроваджують поступово, тому вона ще недоступна для всіх користувачів. Після запуску змінити адресу Gmail можна буде в налаштуваннях на сторінці «Мій обліковий запис».

