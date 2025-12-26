Украина обновит системы очистки сточных вод до 2034 года

Кабмин утвердил программу «Экостоки» по модернизации водоотведения до 2034 года.

Правительство утвердило Государственную целевую экологическую программу технической модернизации предприятий водоотведения и очистки сточных вод на период до 2034 года (Программа «Экостоки»). Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Утверждение Программы «Экостоки» предусматривает системную модернизацию устаревшей инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод по всей стране. Речь идет о комплексном подходе, направленном на уменьшение негативного воздействия сточных вод на окружающую среду и повышение качества услуг для населения.

Программа определяет стратегические цели, подходы и инструменты для развития сферы водоотведения, в частности внедрение современных технологий очистки и обработки осадков, расширение сетей централизованного водоотведения, автоматизацию и диспетчеризацию процессов, а также создание условий для привлечения инвестиций.

Как отметили в Минразвития, программа «Экостоки» является важной составляющей выполнения евроинтеграционных обязательств Украины и гармонизации национального законодательства с требованиями Европейского Союза, в частности Директивы Совета 91/271/ЕЭС об очистке городских сточных вод с учетом обновлений Директивы (ЕС) 2024/3019, а также достижения Цели устойчивого развития №6 «Чистая вода и надлежащая санитария».

