Україна оновить системи очищення стічних вод до 2034 року

21:06, 26 грудня 2025
Кабмін затвердив програму «Екостоки» з модернізації водовідведення до 2034 року.
Уряд затвердив Державну цільову екологічну програму технічної модернізації підприємств водовідведення та очищення стічних вод на період до 2034 року (Програма «Екостоки»). Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Затвердження Програми «Екостоки» передбачає системну модернізацію застарілої інфраструктури водовідведення та очищення стічних вод по всій країні. Йдеться про комплексний підхід, спрямований на зменшення негативного впливу стічних вод на довкілля та підвищення якості послуг для населення.

Програма визначає стратегічні цілі, підходи та інструменти для розвитку сфери водовідведення, зокрема впровадження сучасних технологій очищення та обробки осадів, розширення мереж централізованого водовідведення, автоматизацію та диспетчеризацію процесів, а також створення умов для залучення інвестицій.

Як зазначили в Мінрозвитку, програма «Екостоки» є важливою складовою виконання євроінтеграційних зобов’язань України та гармонізації національного законодавства з вимогами Європейського Союзу, зокрема Директиви Ради 91/271/ЄЕС про очищення міських стічних вод з урахуванням оновлень Директиви (ЄС) 2024/3019, а також досягнення Цілі сталого розвитку №6 «Чиста вода та належна санітарія».

Кабінет Міністрів України

Читайте також

