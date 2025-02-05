Суддя Верховного Суду Наталія Антонюк заявила, що «автоматичне» закриття провадження у разі закінчення строку досудового розслідування — це неправильно

«Якщо строк досудового розслідування закінчився, то нехай сторони йдуть у суд, показують зібрані докази, доводять свою позицію і після оцінки сукупності доказів, які зібрані в межах строку досудового розслідування, необхідно надати суду можливість висловитися, чи їх достатньо для доведення винуватості особи» – зазначила Наталія Антонюк.

Суддя Касаційного кримінального суду Верховного Суду Наталія Антонюк, яка наразі також займає адміністративну посаду заступника голови Касаційного кримінального суду ВС у своїх соцмережах висловилася стосовно того, що «автоматичне» закриття провадження у разі закінчення строку досудового розслідування – це неправильно.

Вона підкреслила, що це її думка, як науковця.

«Трохи про п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Оскільки це питання важливе, напишу про нього окремо. Це моя думка як науковця, оскільки багато пропозицій щодо цього положення КПК

Йдеться про положення процесуального закону про безумовне закриття провадження у разі закінчення строку досудового розслідування.

Для неюристів пояснення: якщо після повідомлення особі про підозру завершився визначений строк, коли прокурор може здійснювати досудове розслідування, і справа не передана в суд – настає єдиний можливий наслідок: провадження просто закривається.

І як свідчить практика, така доля спіткала дуже велику кількість проваджень саме по корупційних правопорушеннях.

Як це може виглядати у житті? Гучне повідомлення в ЗМІ про обшук, затримання особи, яку підозрюють у корупційному правопорушенні… досудове розслідування… закінчення строку досудового розслідування… справа не передана в суд… і все – просто закриття провадження.

Це славнозвісний п. 10 . 1 ст. 284 Кримінального процесуального закону.

Як на мене – це не нормально. Це не правильно.

І проблема не стільки в самому строці досудового розслідування, скільки у наслідках, які настають після його завершення. У всьому має бути баланс. Захист зацікавлений у тому, щоб досудове розслідування не тривало вічно. Прокурор зацікавлений у тому, щоб сукупність зібраних доказів оцінив суд.

Якщо строк досудового розслідування закінчився, то нехай сторони йдуть у суд, показують зібрані докази, доводять свою позицію і після оцінки сукупності доказів, які зібрані в межах строку досудового розслідування, необхідно надати суду можливість висловитися чи їх достатньо для доведення винуватості особи. Не можна залишати єдину опцію – закриття провадження за строками» - зазначила Антонюк.

Нагадаємо, що Верховна Рада у січні не проголосувала за включення до порядку денного законопроектів про скасування спливу строків досудового розслідування як підстави для закриття кримінальних проваджень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», бізнес-асоціації оприлюднили спільну заяву щодо законопроектів 12367 та альтернативних йому 12367-1, 12367-2, 12367-3 про зміни до КПК. Як зазначено у спільній заяві, запропоновані зміни містять ризики паралізації та блокування господарської і комерційної діяльності через слідчі дії і затягування строків.

Зміни у разі ухвалення торкнуться всього КПК, а не лише справ корупціонерів.

В свою чергу, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували спільну заяву, у якій зазначили про підтримку законопроекту 12367-3 щодо виключення з КПК норми про закриття кримінального провадження через закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру. Також цим законопроектом пропонується взагалі виключити ст. 295-1 КПК, яка регулює порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Нагадаємо, що пропозиції таких змін неодноразово були предметом дискусії серед юристів стосовно того, чи дозволить це «розслідувати справи вічно», навіть якщо сторона обвинувачення роками не може зібрати докази вини особи. Також слід нагадати, що КПК поширюється не лише на справи про корупцію, тому зміни торкнуться не лише умовних корупціонерів.

Автор: Наталя Мамченко

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