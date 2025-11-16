  1. Суспільство
Ніч падаючих зірок — 17 листопада: метеори Леоніди подарують українцям особливе небесне шоу

14:11, 16 листопада 2025
Пік активності потоку припаде на ніч із мінімальним місячним світлом, що дозволить побачити до 15 яскравих метеорів на годину.
У ніч на 17 листопада українців чекає особливий небесний подарунок — метеорний потік Леоніди виходить на пік активності.

Чому цього року варто не проспати Леоніди

Головна перевага цьогорічного явища — мінімальне місячне освітлення. Це дозволить побачити значно більше метеорів, ніж зазвичай. Хоча Леоніди активні майже весь листопад, саме ніч на 17-те вважається найкращим моментом, адже Земля перетне найбільш щільну частину метеорного потоку. За сприятливої погоди можна очікувати приблизно 15 «падаючих зірок» на годину.

Звідки беруться Леоніди і куди дивитися

Потік виникає з частинок, що залишилися після комети 55P/Темпеля–Туттля. Уламки на швидкості приблизно 70 км/с входять у земну атмосферу й спалахують яскравими лініями — інколи навіть перетворюючись на так звані «вогняні кулі».

Назву «Леоніди» потік отримав через свій радіант — точку в сузір’ї Лева, з якої ніби вириваються метеори. Утім, спостерігати можна в будь-якій частині неба. В Україні сузір’я Лева піднімається достатньо високо після 23:00 — найкраще дивитися у бік північного сходу.

Щоб побачити максимум, варто вирушити подалі від міського світла, обрати місце з широким горизонтом та дати очам близько 20 хвилин, аби звикнути до темряви.

Чи чекати на метеорну бурю

Леоніди відомі тим, що інколи влаштовують справжні небесні шоу — метеорні бурі, під час яких можна побачити понад тисячу метеорів за годину. Подібні явища фіксувалися в 1833, 1866, 1966, 1999, 2001 і 2002 роках. Найвідоміший зорепад у 1966-му виглядав так, ніби з неба сипався блискучий дощ.

Проте цього року повторення таких подій не очікується, адже Земля не проходитиме через густі скупчення кометного пилу. Попри це, зорепад усе одно може подарувати чимало яскравих моментів.

Що ще відомо

Як повідомляє The Guardian, метеори Леоніди залишають чіткі світлові сліди, які можуть зависати в атмосфері кілька секунд. Видання також наголошує, що найкращий час для спостереження — ранні передсвітанкові години, коли сузір’я Лева піднімається найвище, а ніч стає найтемнішою.

Водночас в Україні діє комендантська година, тож спостерігати за метеорами можна лише в дозволений час і з урахуванням місцевих обмежень.

