Ночь падающих звёзд — 17 ноября: метеоры Леониды подарят украинцам особенное небесное шоу

14:11, 16 ноября 2025
Пик активности потока придется на ночь с минимальным лунным светом, что позволит увидеть до 15 ярких метеоров в час.
В ночь на 17 ноября украинцев ждет особенный небесный подарок — метеорный поток Леониды выходит на пик активности.

Почему в этом году стоит не проспать Леониды

Главное преимущество нынешнего явления — минимальное лунное освещение. Это позволит увидеть значительно больше метеоров, чем обычно. Хотя Леониды активны почти весь ноябрь, именно ночь на 17-е считается лучшим моментом, ведь Земля пройдет через наиболее плотную часть метеорного потока. При благоприятной погоде можно ожидать примерно 15 «падающих звезд» в час.

Откуда берутся Леониды и куда смотреть

Поток возникает из частиц, оставшихся после кометы 55P/Темпеля–Туттля. Обломки на скорости примерно 70 км/с входят в земную атмосферу и вспыхивают яркими линиями — иногда даже превращаясь в так называемые «огненные шары».

Название «Леониды» поток получил из-за своего радианта — точки в созвездии Льва, из которой будто бы вылетают метеоры. Однако наблюдать их можно в любой части неба. В Украине созвездие Льва поднимается достаточно высоко после 23:00 — лучше всего смотреть в сторону северо-востока.

Чтобы увидеть максимум, стоит выбраться подальше от городского света, найти место с широким горизонтом и дать глазам около 20 минут, чтобы привыкнуть к темноте.

Ждать ли метеорного шторма

Леониды известны тем, что иногда устраивают настоящие небесные шоу — метеорные бури, во время которых можно увидеть более тысячи метеоров в час. Подобные явления фиксировались в 1833, 1866, 1966, 1999, 2001 и 2002 годах. Самый известный звездопад в 1966-м выглядел так, будто с неба лился блестящий дождь.

Однако в этом году повторения таких событий не ожидается, поскольку Земля не пройдет через плотные скопления кометного пыля. Несмотря на это, звездопад все равно может подарить немало ярких моментов.

Что еще известно

Как сообщает The Guardian, метеоры Леониды оставляют четкие световые следы, которые могут задерживаться в атмосфере несколько секунд. Издание также подчеркивает, что лучшее время для наблюдения — ранние предрассветные часы, когда созвездие Льва поднимается выше всего, а ночь становится самой темной.

Однако в Украине действует комендантский час, поэтому наблюдать метеоры можно только в разрешённое время и с урахованием местных ограничений.

