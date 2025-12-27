Минобороны запускает цифровой учет топлива для ВСУ

Концепция позволит контролировать остатки, потребление и качество топлива онлайн.

Минобороны утвердило концепцию цифрового учета и мониторинга топлива, которая обеспечивает прозрачность и контролируемость ресурсов для войск и реализацию Национальной антикоррупционной программы. Инициатором документа стало Командование Сил логистики ВСУ. Концепция определяет принципы контроля остатков топлива в центрах обеспечения, сообщили в оборонном ведомстве.

«Мы начинаем с концепции, а дальше шаг за шагом внедряем полный цифровой учет и мониторинг топлива — одного из ключевых ресурсов для войска», — отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Резервуары для хранения и перемещения топлива постепенно оборудуют специальными датчиками, интегрированными с цифровой системой учета. Датчики будут автоматически фиксировать уровень топлива и передавать данные службам обеспечения.

Учет топлива уже ведется в цифровой системе на базе SAP, которая используется в 90% армий НАТО. Ранее для сверки данных с фактическими остатками требовались выездные проверки и ручные замеры, что занимало время и создавало риски ошибок или злоупотреблений. Новые датчики позволят видеть реальные остатки онлайн, быстро выявлять недостачи или аномальные потери.

Исчезнет необходимость в бумажных журналах и ежедневных ручных измерениях — контроль станет автоматическим и непрерывным. Следующим этапом будет внедрение цифровых инструментов для автоматического расчета потребностей в топливе.

«Система знает, сколько топлива есть, как оно расходуется и как часто пополняется. В дальнейшем это позволит прогнозировать потребности и своевременно пополнять запасы. Именно так работает современный ритейл в мире», — пояснила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Оксана Ферчук.

