  1. В Украине

Минобороны запускает цифровой учет топлива для ВСУ

12:23, 27 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Концепция позволит контролировать остатки, потребление и качество топлива онлайн.
Минобороны запускает цифровой учет топлива для ВСУ
Фото: Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минобороны утвердило концепцию цифрового учета и мониторинга топлива, которая обеспечивает прозрачность и контролируемость ресурсов для войск и реализацию Национальной антикоррупционной программы. Инициатором документа стало Командование Сил логистики ВСУ. Концепция определяет принципы контроля остатков топлива в центрах обеспечения, сообщили в оборонном ведомстве.

«Мы начинаем с концепции, а дальше шаг за шагом внедряем полный цифровой учет и мониторинг топлива — одного из ключевых ресурсов для войска», — отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Резервуары для хранения и перемещения топлива постепенно оборудуют специальными датчиками, интегрированными с цифровой системой учета. Датчики будут автоматически фиксировать уровень топлива и передавать данные службам обеспечения.

Учет топлива уже ведется в цифровой системе на базе SAP, которая используется в 90% армий НАТО. Ранее для сверки данных с фактическими остатками требовались выездные проверки и ручные замеры, что занимало время и создавало риски ошибок или злоупотреблений. Новые датчики позволят видеть реальные остатки онлайн, быстро выявлять недостачи или аномальные потери.

Исчезнет необходимость в бумажных журналах и ежедневных ручных измерениях — контроль станет автоматическим и непрерывным. Следующим этапом будет внедрение цифровых инструментов для автоматического расчета потребностей в топливе.

«Система знает, сколько топлива есть, как оно расходуется и как часто пополняется. В дальнейшем это позволит прогнозировать потребности и своевременно пополнять запасы. Именно так работает современный ритейл в мире», — пояснила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Оксана Ферчук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ оборона Денис Шмыгаль Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.

БП ВС признала обоснованным отказ в допуске к конкурсу на должность судьи из-за справки о несудимости, сформированной на один день раньше установленной даты

Кандидату без судимости, с полным пакетом документов и в пределах сроков отказали в допуске к конкурсу на должность судьи: как процедура победила содержание.

Смертельное ДТП: условный срок за гибель пешехода признан необоснованным

Верховный Суд подтвердил, что тяжесть преступления требует реального наказания

Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Deepfake, дропы и крипта: Госфинмониторинг проанализировал актуальные схемы отмывания денег

В Украине исследовали финансовые риски и схемы отмывания денег в условиях российской агрессии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]