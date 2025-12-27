Міноборони запускає цифровий облік пального для ЗСУ

Концепція дозволить контролювати залишки, споживання та якість пального онлайн.

Фото: Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міноборони затвердило концепцію цифрового обліку й моніторингу пального, що забезпечує прозорість і контрольованість ресурсів для війська та реалізацію Національної антикорупційної програми. Ініціатором документа стало Командування Сил логістики ЗСУ. Концепція визначає принципи контролю залишків пального у центрах забезпечення, повідомили в оборонному відомстві.

«Ми починаємо з концепції, а далі крок за кроком впроваджуємо повний цифровий облік і моніторинг пального — одного з ключових ресурсів для війська», — зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Резервуари для зберігання та переміщення пального поступово обладнають спеціальними датчиками, інтегрованими з цифровою системою обліку. Датчики автоматично фіксуватимуть рівень пального та передаватимуть дані службам забезпечення.

Облік пального вже ведеться у цифровій системі на базі SAP, що використовується у 90% армій НАТО. Раніше для звірки даних із фактичними залишками потрібні були виїзні перевірки та ручні заміри, що займало час і створювало ризики помилок або зловживань. Нові датчики дозволять бачити реальні залишки онлайн, швидко виявляти нестачі або аномальні втрати.

Зникне потреба у паперових журналах та щоденних ручних вимірюваннях — контроль стане автоматичним і безперервним. Наступним етапом буде впровадження цифрових інструментів для автоматичного розрахунку потреб у пальному.

«Система знає, скільки пального є, як воно витрачається і як часто поповнюється. Надалі це дасть змогу прогнозувати потреби й вчасно поповнювати запаси. Саме так працює сучасний рітейл у світі», — пояснила заступниця Міністра оборони України з цифровізації Оксана Ферчук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.