В Киеве изменено движение поездов красной линии метро из-за нехватки электроэнергии

Из-за сложной энергетической ситуации в результате российского обстрела движение поездов на красной линии метрополитена осуществляется с изменениями. Поезда курсируют только между станциями «Академгородок» и «Арсенальная» с интервалом 6 минут в соответствии с установленным графиком. Об этом сообщили в КГГА.

Движение на синей и зеленой линиях метро остается без изменений, интервалы движения соответствуют графику выходного дня.

Во время воздушной тревоги все подземные станции работают в режиме укрытия.

