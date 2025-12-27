  1. В Украине

В Киеве изменено движение поездов красной линии метро из-за нехватки электроэнергии

12:05, 27 декабря 2025
Поезда курсируют с интервалом 6 минут, синяя и зеленая линии работают по графику.
Из-за сложной энергетической ситуации в результате российского обстрела движение поездов на красной линии метрополитена осуществляется с изменениями. Поезда курсируют только между станциями «Академгородок» и «Арсенальная» с интервалом 6 минут в соответствии с установленным графиком. Об этом сообщили в КГГА.

Движение на синей и зеленой линиях метро остается без изменений, интервалы движения соответствуют графику выходного дня.

Во время воздушной тревоги все подземные станции работают в режиме укрытия.

