  1. В Україні

У Києві змінено рух поїздів червоній лінії метро через брак електроенергії

12:05, 27 грудня 2025
Поїзди курсують з інтервалом 6 хвилин, синя та зелена лінії працюють за графіком.
Через складну енергетичну ситуацію внаслідок російського обстрілу рух поїздів на червоній лінії метрополітену здійснюється зі змінами. Поїзди курсують лише між станціями «Академмістечко» та «Арсенальна» з інтервалом 6 хвилин відповідно до встановленого графіку. Про це повідомили в КМДА.

Рух на синій та зеленій лініях метро залишається без змін, інтервали руху відповідають графіку вихідного дня.

Під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють у режимі укриття.

Київ електроенергія світло транспорт метро

