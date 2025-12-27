У Києві змінено рух поїздів червоній лінії метро через брак електроенергії

Поїзди курсують з інтервалом 6 хвилин, синя та зелена лінії працюють за графіком.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через складну енергетичну ситуацію внаслідок російського обстрілу рух поїздів на червоній лінії метрополітену здійснюється зі змінами. Поїзди курсують лише між станціями «Академмістечко» та «Арсенальна» з інтервалом 6 хвилин відповідно до встановленого графіку. Про це повідомили в КМДА.

Рух на синій та зеленій лініях метро залишається без змін, інтервали руху відповідають графіку вихідного дня.

Під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють у режимі укриття.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.