В Одесском областном ТЦК и СП сообщили о смерти гражданина, которая произошла 25 декабря 2025 года. Мужчину доставили в Белгород-Днестровский РТЦК и СП для уточнения учетных данных. На территории центра он внезапно потерял сознание.

По данным ТЦК, военнослужащие немедленно оказали домедицинскую помощь и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. Несмотря на усилия медиков, смерть гражданина была констатирована на месте.

По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием. Внезапный характер состояния подтверждается быстрым ухудшением здоровья и результатами медицинского осмотра.

По данным центра, руководство ТЦК и СП содействует правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств инцидента.

