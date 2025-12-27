На Одещині в ТЦК помер чоловік – що сталося

За попередніми висновками судово-медичної експертизи смерть настала через гостру серцеву недостатність.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одеському обласному ТЦК та СП повідомили про смерть громадянина, яка сталася 25 грудня 2025 року. Чоловіка доставили до Білгород-Дністровського РТЦК та СП для уточнення облікових даних. На території центру він раптово втратив свідомість.

За даними ТЦК, військовослужбовці негайно надали домедичну допомогу та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Попри зусилля медиків, смерть громадянина була констатована на місці.

За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. Раптовий характер стану підтверджується швидким погіршенням здоров’я та результатами медичного огляду.

За даними центру, керівництво ТЦК та СП сприяє правоохоронним органам у встановленні всіх обставин інциденту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.