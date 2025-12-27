РФ хочет организовать голосование для украинцев на ВОТ – Зеленский

По данным разведки, это может быть использовано для дискредитации выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по данным украинской разведки, Россия поставила задачу обеспечить возможность голосования для граждан Украины, находящихся на территории РФ и на временно оккупированных территориях. По словам главы государства, соответствующую информацию он получил во время доклада Службы внешней разведки Украины.

«Россия на сегодняшнее утро, у меня был доклад разведки Службы внешней разведки Украины, Россия уже поставила задачу сделать все, чтобы была возможность голосовать у украинцев, которые находятся на территории России, а также у тех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины Россией», — сказал Зеленский.

