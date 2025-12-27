РФ хоче організувати голосування для українців на ТОТ – Зеленський

За даними розвідки, це може бути використано для дискредитації виборів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за даними української розвідки, Росія поставила завдання забезпечити можливість голосування для громадян України, які перебувають на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. За словами глави держави, відповідну інформацію він отримав під час доповіді Служби зовнішньої розвідки України.

«Росія на сьогодні зранку, у мене була доповідь розвідки Служби зовнішньої розвідки України, Росія вже поставила завдання зробити все, щоб була можливість голосувати у українців, які знаходяться на території Росії, а також у тих українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України Росією», – сказав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.