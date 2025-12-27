Могут ли украинцы в ЕС пользоваться водительскими удостоверениями без обмена

МИД разъяснило правила относительно водительских удостоверений для граждан Украины в ЕС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел сообщил об обращениях граждан Украины, которые получали штрафы в некоторых странах ЕС за пользование водительскими удостоверениями без обмена на местные.

В ведомстве подчеркнули, что граждане Украины, находящиеся под временной защитой в ЕС, могут пользоваться действительными украинскими правами без обязательного обмена на местные в течение всего периода действия этой защиты. Эти правила являются обязательными для всех государств-членов ЕС и применяются непосредственно.

Европейская Комиссия планирует дополнительно проинформировать страны ЕС для единообразного применения этих правил.

Департамент консульской службы МИД напоминает, что временная защита для украинцев продлена до 4 марта 2027 года, и советует всегда иметь при себе документы, подтверждающие этот статус.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.