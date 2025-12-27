  1. В мире
  2. / В Украине

Могут ли украинцы в ЕС пользоваться водительскими удостоверениями без обмена

13:17, 27 декабря 2025
МИД разъяснило правила относительно водительских удостоверений для граждан Украины в ЕС.

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел сообщил об обращениях граждан Украины, которые получали штрафы в некоторых странах ЕС за пользование водительскими удостоверениями без обмена на местные.

В ведомстве подчеркнули, что граждане Украины, находящиеся под временной защитой в ЕС, могут пользоваться действительными украинскими правами без обязательного обмена на местные в течение всего периода действия этой защиты. Эти правила являются обязательными для всех государств-членов ЕС и применяются непосредственно.

Европейская Комиссия планирует дополнительно проинформировать страны ЕС для единообразного применения этих правил.

Департамент консульской службы МИД напоминает, что временная защита для украинцев продлена до 4 марта 2027 года, и советует всегда иметь при себе документы, подтверждающие этот статус.

