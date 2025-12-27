Чи можуть українці в ЄС користуватися водійськими посвідченнями без обміну

МЗС роз’яснило правила щодо водійських посвідчень для громадян України у ЄС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ повідомив про звернення громадян України, які отримували штрафи у деяких країнах ЄС за користування водійськими посвідченнями без обміну на місцеві.

У відомстві наголосили, що громадяни України, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС, можуть користуватися дійсними українськими правами без обов’язкового обміну на місцеві протягом усього періоду дії цього захисту. Ці правила є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС і застосовуються безпосередньо.

Європейська Комісія планує додатково поінформувати країни ЄС для однакового застосування цих правил.

Департамент консульської служби МЗС нагадує, що тимчасовий захист для українців продовжено до 4 березня 2027 року, і радить завжди мати при собі документи, що підтверджують цей статус.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.