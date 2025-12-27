  1. У світі
  2. / В Україні

Чи можуть українці в ЄС користуватися водійськими посвідченнями без обміну

13:17, 27 грудня 2025
МЗС роз’яснило правила щодо водійських посвідчень для громадян України у ЄС.
Чи можуть українці в ЄС користуватися водійськими посвідченнями без обміну
Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ повідомив про звернення громадян України, які отримували штрафи у деяких країнах ЄС за користування водійськими посвідченнями без обміну на місцеві.

У відомстві наголосили, що громадяни України, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС, можуть користуватися дійсними українськими правами без обов’язкового обміну на місцеві протягом усього періоду дії цього захисту. Ці правила є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС і застосовуються безпосередньо.

Європейська Комісія планує додатково поінформувати країни ЄС для однакового застосування цих правил.

Департамент консульської служби МЗС нагадує, що тимчасовий захист для українців продовжено до 4 березня 2027 року, і радить завжди мати при собі документи, що підтверджують цей статус.

ЄС Європа посвідчення водія

