Дія прийняла понад 2,5 млн заявок на «Зимову підтримку» – Зеленський анонсував старт через Укрпошту

З вівторка заявки прийматиме «Укрпошта», уряд профінансує програму на 14 млрд грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що через додаток «Дія» подано вже понад 2,5 мільйона заявок на програму «Зимова підтримка», із них понад 300 тисяч — на дітей. «Темп і обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми», — підкреслив він.

З вівторка, 18 листопада 2025 року, заявки також можна буде подавати через відділення «Укрпошти». Зеленський запевнив, що уряд повністю профінансує програму.

Програма «Зимова підтримка» діє з 15 листопада до 24 грудня. Кожен громадянин може подати заявку через «Дію» або «Укрпошту» на одноразову допомогу в розмірі 1000 грн. Кошти доступні до 30 червня 2026 року і можуть бути витрачені на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність або донати для Сил оборони. Заборонено купувати підакцизні товари та знімати готівку.

Уряд очікує, що допомогу отримають від 10 до 14 мільйонів громадян: 1000 грн для дорослих і дітей, а також 6500 грн для вразливих категорій. Загальні витрати на програму складуть 14 мільярдів гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.