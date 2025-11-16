Дія приняла более 2,5 млн заявок на «Зимнюю поддержку» – Зеленский анонсировал старт через Укрпочту

Со вторника заявки будет принимать «Укрпочта», правительство профинансирует программу на 14 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что через приложение «Дія» подано уже более 2,5 миллиона заявок на программу «Зимняя поддержка», из них более 300 тысяч – на детей. «Темп и объем подачи заявок четко свидетельствуют о своевременности и необходимости такой программы», – подчеркнул он.

Со вторника, 18 ноября 2025 года, заявки также можно будет подавать через отделения «Укрпочты». Зеленский заверил, что правительство полностью профинансирует программу.

Программа «Зимняя поддержка» действует с 15 ноября по 24 декабря. Каждый гражданин может подать заявку через «Дію» или «Укрпочту» на единовременную помощь в размере 1000 грн. Средства доступны до 30 июня 2026 года и могут быть потрачены на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность или донаты для Сил обороны. Запрещено покупать подакцизные товары и снимать наличные.

Правительство ожидает, что помощь получат от 10 до 14 миллионов граждан: 1000 грн для взрослых и детей, а также 6500 грн для уязвимых категорий. Общие расходы на программу составят 14 миллиардов гривен.

