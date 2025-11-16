  1. В Україні

Пішов з життя ексгравець збірної України Андрій Полунін

13:35, 16 листопада 2025
Легенда «Дніпра» та автор історичного голу Італії пішов із життя після матчу ветеранів.
Фото: ФК Металіст 1925
15 листопада на 55-му році життя помер відомий український півзахисник Андрій Полунін, який виступав за «Дніпро», національну збірну України та низку інших клубів. Про це повідомили «Металіст 1925» та пресслужба Асоціації ветеранів футболу України (АВФУ).

Полунін, ключовий гравець українського футболу 1990-х, залишив яскравий слід завдяки лідерським якостям і пам’ятному голу за збірну. Трагедія сталася після матчу ветеранів у Луцьку 15 листопада, у якому він брав участь.

Футбольну кар’єру Андрій розпочав у ДЮСШ «Дніпро-75» у Дніпропетровську, а згодом став гравцем основи «Дніпра». У складі клубу він здобув першу в історії «бронзу» чемпіонату України, а також срібло (1992/93) і ще три бронзові медалі (1992, 1994/95, 1995/96). Полунін також був фіналістом Кубка України у 1994/95, 1996/97 і 1997/98.

За збірну України він провів 9 матчів і забив один гол. 11 листопада 1995 року Полунін відзначився у грі проти Італії, перегравши голкіпера Анжело Перуцці. Цей гол залишався єдиним, забитим українцем італійцям, аж до 2007 року.

Окрім «Дніпра», Полунін грав за українські клуби ЦСКА, «Кривбас», «Карпати», а також німецькі «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот-Вайс». Після завершення кар’єри він працював тренером-селекціонером і спортивним директором в українських клубах.

Серед його досягнень: срібний призер чемпіонату України 1992/93, чотириразовий бронзовий призер (1992, 1994/95, 1995/96, 1997/98) і фіналіст Кубка України (1994/95, 1996/97, 1997/98).

