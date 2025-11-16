Ушел из жизни экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин

Легенда «Днепра» и автор исторического гола Италии ушел из жизни после матча ветеранов.

Фото: ФК Металлист 1925

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

15 ноября на 55-м году жизни скончался известный украинский полузащитник Андрей Полунин, который выступал за «Днепр», национальную сборную Украины и ряд других клубов. Об этом сообщили «Металлист 1925» и пресс-служба Ассоциации ветеранов футбола Украины (АВФУ).

Полунин, ключевой игрок украинского футбола 1990-х, оставил яркий след благодаря лидерским качествам и памятному голу за сборную. Трагедия произошла после матча ветеранов в Луцке 15 ноября, в котором он принимал участие.

Футбольную карьеру Андрей начал в ДЮСШ «Днепр-75» в Днепропетровске, а затем стал игроком основы «Днепра». В составе клуба он завоевал первую в истории «бронзу» чемпионата Украины, а также серебро (1992/93) и еще три бронзовые медали (1992, 1994/95, 1995/96). Полунин также был финалистом Кубка Украины в 1994/95, 1996/97 и 1997/98.

За сборную Украины он провел 9 матчей и забил один гол. 11 ноября 1995 года Полунин отличился в игре против Италии, переиграв голкипера Анжело Перуцци. Этот гол оставался единственным, забитым украинцем итальянцам, вплоть до 2007 года.

Кроме «Днепра», Полунин играл за украинские клубы ЦСКА, «Кривбасс», «Карпаты», а также немецкие «Нюрнберг», «Санкт-Паули» и «Рот-Вайс». После завершения карьеры он работал тренером-селекционером и спортивным директором в украинских клубах.

Среди его достижений: серебряный призер чемпионата Украины 1992/93, четырехкратный бронзовый призер (1992, 1994/95, 1995/96, 1997/98) и финалист Кубка Украины (1994/95, 1996/97, 1997/98).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.