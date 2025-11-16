Транспортний податок: з якого місяця сплачувати, якщо купівля авто і реєстрація не співпали

В ДПС роз’яснили, як нараховують транспортний податок у разі різниці між купівлею та реєстрацією авто.

Головне управління ДПС в Одеській області пояснило порядок нарахування транспортного податку, якщо місяць придбання легкового автомобіля не збігається з місяцем його державної реєстрації.

Відповідно до пункту 267.1.1 статті 267 Податкового кодексу України, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, включно з нерезидентами, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі. Об’єктом оподаткування є авто, з року випуску яких минуло не більше п’яти років і середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних зарплат, установлених на 1 січня звітного року (пункт 267.2.1 статті 267 ПКУ).

Згідно зі статтею 210 Цивільного кодексу України, правочин про набуття права власності на авто вважається вчиненим із моменту державної реєстрації, якщо закон вимагає такої процедури. Порядок державної реєстрації транспортних засобів регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388.

Таким чином, транспортний податок за автомобіль, придбаний протягом року, нараховується з місяця, коли виникло право власності, тобто з моменту державної реєстрації. Якщо місяць купівлі та місяць реєстрації не збігаються, податок сплачується з місяця, коли авто було зареєстровано.

