Транспортный налог: с какого месяца платить, если покупка авто и регистрация не совпали

12:41, 16 ноября 2025
В ГНС разъяснили, как начисляют транспортный налог в случае разницы между покупкой и регистрацией авто.
Фото: kh.tax.gov.ua
Главное управление ГНС в Одесской области объяснило порядок начисления транспортного налога, если месяц приобретения легкового автомобиля не совпадает с месяцем его государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 267.1.1 статьи 267 Налогового кодекса Украины, плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, включая нерезидентов, имеющие зарегистрированные в Украине собственные легковые автомобили. Объектом налогообложения являются автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных зарплат, установленных на 1 января отчетного года (пункт 267.2.1 статьи 267 НКУ).

Согласно статье 210 Гражданского кодекса Украины, сделка о приобретении права собственности на автомобиль считается совершенной с момента государственной регистрации, если закон требует такой процедуры. Порядок государственной регистрации транспортных средств регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 года № 1388.

Таким образом, транспортный налог за автомобиль, приобретенный в течение года, начисляется с месяца, когда возникло право собственности, то есть с момента государственной регистрации. Если месяц покупки и месяц регистрации не совпадают, налог уплачивается с месяца, когда авто было зарегистрировано.

