Чи знімається з розшуку військовозобов’язаний, який сплатив штраф через «Резерв+», – пояснили в ТЦК

11:29, 16 листопада 2025
Сплата штрафу автоматично закриває справу, але повторне порушення може повернути до розшуку.
Чи знімається з розшуку військовозобов’язаний, який сплатив штраф через «Резерв+», – пояснили в ТЦК
Фото: armyinform
Військовозобов’язані можуть сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку через застосунок «Резерв+», після чого їх автоматично знімають із розшуку. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За його словами, розшук застосовується лише для доставлення особи до ТЦК для складання адміністративного протоколу. «Якщо громадянин самостійно прийшов, отримав штраф і сплатив його, або оплатив штраф через «Резерв+» — він знімається з розшуку. Людина вчинила правопорушення, понесла покарання — і питання вичерпано», — пояснив Істомін.

Водночас він зазначив, що у разі нового порушення особу можуть повторно внести до розшуку. Кожен штраф розглядається як окрема справа.

