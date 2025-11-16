  1. В Украине

Снимается ли с розыска военнообязанный, который уплатил штраф через «Резерв+», – пояснили в ТЦК

11:29, 16 ноября 2025
Уплата штрафа автоматически закрывает дело, но повторное нарушение может вернуть к розыску.
Снимается ли с розыска военнообязанный, который уплатил штраф через «Резерв+», – пояснили в ТЦК
Фото: armyinform
Военнообязанные могут оплачивать штрафы за нарушение правил воинского учета через приложение «Резерв+», после чего их автоматически снимают с розыска. Об этом в интервью «Главкому» рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

По его словам, розыск применяется только для доставки лица в ТЦК для составления административного протокола. «Если гражданин самостоятельно пришел, получил штраф и оплатил его, или оплатил штраф через «Резерв+» — он снимается с розыска. Человек совершил правонарушение, понес наказание — и вопрос исчерпан», — пояснил Истомин.

В то же время он отметил, что в случае нового нарушения лицо могут повторно внести в розыск. Каждый штраф рассматривается как отдельное дело.

