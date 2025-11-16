  1. У світі

Рідкісна лихоманка спалахнула в Ефіопії – від вірусу немає вакцини

12:59, 16 листопада 2025
В Ефіопії зафіксували перший спалах вірусу Марбург, схожого на Еболу.
В Ефіопії вперше виявили спалах вірусу Марбург, рідкісної геморагічної лихоманки, клінічно схожої на Еболу, яка швидко поширюється і не має вакцин чи ліків. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) та Міністерство охорони здоров’я Ефіопії.

Щонайменше дев’ять осіб у країні заразилися вірусом. ВООЗ активно допомагає Ефіопії стримувати спалах, лікувати інфікованих і запобігати поширенню хвороби за межі країни. Лабораторні тести підтвердили, що штам вірусу в Ефіопії збігається з тими, що викликали попередні спалахи в Східній Африці, зокрема в Анголі, Гані, Кенії, Південній Африці та Руанді.

Вірус Марбург, який належить до тієї ж родини, що й Ебола, вперше виявили в 1967 році після спалахів серед працівників лабораторій у німецьких містах Марбурзі та Франкфурті, а також у Белграді. Назву патоген отримав від міста Марбург.

Вірус передається людям від диких тварин, імовірно, кажанів, а між людьми — через контакт із біологічними рідинами (кров’ю, слиною, сечею) або забрудненими поверхнями. Симптоми включають лихоманку, головний біль, озноб, м’язовий біль, іноді біль у грудях, нудоту, блювоту, діарею. Через два-сім днів може з’явитися висип, який не свербить. У важких випадках виникають сильні кровотечі та поліорганна недостатність. Смерть настає через вісім-дев’ять днів після перших симптомів унаслідок крововтрати та шоку. За даними ВООЗ, летальність становить близько 50%.

Ефективних вакцин чи противірусних препаратів проти Марбурга немає, хворим надають підтримуючу терапію. Вірус може повертатися навіть після локалізації спалахів.

