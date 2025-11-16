Редкая лихорадка вспыхнула в Эфиопии – от вируса нет вакцины

В Эфиопии зафиксировали первую вспышку вируса Марбург, похожего на Эболу.

В Эфиопии впервые обнаружили вспышку вируса Марбург, редкой геморрагической лихорадки, клинически похожей на Эболу, которая быстро распространяется и не имеет вакцин или лекарств. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Министерство здравоохранения Эфиопии.

По меньшей мере девять человек в стране заразились вирусом. ВОЗ активно помогает Эфиопии сдерживать вспышку, лечить инфицированных и предотвращать распространение болезни за пределы страны. Лабораторные тесты подтвердили, что штамм вируса в Эфиопии совпадает с теми, которые вызвали предыдущие вспышки в Восточной Африке, в частности в Анголе, Гане, Кении, Южной Африке и Руанде.

Вирус Марбург, который принадлежит к тому же семейству, что и Эбола, впервые обнаружили в 1967 году после вспышек среди работников лабораторий в немецких городах Марбурге и Франкфурте, а также в Белграде. Название патоген получил от города Марбург.

Вирус передается людям от диких животных, предположительно летучих мышей, а между людьми — через контакт с биологическими жидкостями (кровью, слюной, мочой) или загрязненными поверхностями. Симптомы включают лихорадку, головную боль, озноб, мышечную боль, иногда боль в груди, тошноту, рвоту, диарею. Через два-семь дней может появиться сыпь, которая не чешется. В тяжелых случаях возникают сильные кровотечения и полиорганная недостаточность. Смерть наступает через восемь-девять дней после первых симптомов в результате кровопотери и шока. По данным ВОЗ, летальность составляет около 50%.

Эффективных вакцин или противовирусных препаратов против Марбурга нет, больным оказывают поддерживающую терапию. Вирус может возвращаться даже после локализации вспышек.

