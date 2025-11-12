  1. У світі

ЄСПЛ визнав: повна заборона куріння у в’язницях Естонії порушує права людини

12:46, 12 листопада 2025
Суд у Страсбурзі дійшов висновку, що естонська заборона куріння у в’язницях порушує право ув’язнених на приватне життя та виходить за межі необхідних обмежень.
ЄСПЛ визнав: повна заборона куріння у в’язницях Естонії порушує права людини
Європейський суд з прав людини визнав, що Естонія зайшла надто далеко, запровадивши повну заборону куріння у в’язницях. Суд дійшов висновку, що така політика порушує право ув’язнених на повагу до приватного життя. Про це повідомляє Courthouse News.

Баланс між здоров’ям і свободою

Естонська влада ухвалила рішення про повну заборону куріння у 2017 році, аргументуючи це турботою про здоров’я, безпеку та запобігання пожежам. Відтоді курити у в’язницях було заборонено повністю — як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі.

Однак ЄСПЛ зазначив, що держава не забезпечила «справедливий баланс» між захистом здоров’я та повагою до особистої автономії ув’язнених. Судді підкреслили: навіть у місцях позбавлення волі людина має зберігати певний рівень контролю над власним тілом і повсякденними звичками.

«З точки зору в’язнів, куріння може бути не лише шкідливою звичкою, а й способом зняти напругу та тривогу», — йдеться у рішенні.

Позов чотирьох ув’язнених

Так, до суду подали четверо в’язнів, які заявили, що різка заборона куріння викликала у них сильний стрес і симптоми відмови від нікотину. ЄСПЛ погодився, що повна заборона була надмірною, але відкинув аргументи про нелюдське поводження: наслідки для здоров’я, за оцінкою суддів, не були настільки тяжкими.

Рішення ухвалили мінімальною більшістю

Постанову прийняли мінімальною перевагою — 4 голоси проти 3. Суд визнав, що повна заборона куріння порушує статтю 8 Європейської конвенції з прав людини (право на повагу до приватного життя).

Естонію зобов’язали виплатити трьом позивачам по 1500 євро компенсації судових витрат. Один із позовів було відхилено.

Судді розділилися у поглядах

Троє суддів висловили окремі думки. Судді Пеетер Роосма та Уна Ні Райферті зазначили, що Естонія діяла законно, поступово запроваджуючи обмеження й надаючи психологічну допомогу в’язням.

Суддя Даріан Павлі заявив, що рішення ризикує «знецінити» концепцію основних прав, адже куріння, на його думку, — це лише спосіб життя, а не фундаментальна свобода.

Водночас суддя Георгіос Сергідес погодився з основним висновком, але вважав, що постраждалі заслуговують більшої компенсації.

Можливе оскарження

У МЗС Естонії заявили, що рішення буде ретельно проаналізовано, зокрема й можливість його оскарження у Великій палаті ЄСПЛ.

Рішення стане остаточним через три місяці, якщо сторони не подадуть апеляцію.

